За этот год в Республике Конго мучительном казни на огне подвергли девять женщин, обвиненных в колдовских ритуалах.
Об этом пишет EVZ.
Разъяренные толпы проходят по деревням со списками так называемых ведьм, которых они казнят или прогоняют, а затем разрушают их дома. Это связано с тем, что некоторые регионы контролируются вооруженными группировками, которые верят в демонов, джиннов и ведьм.
Отсутствие полиции или системы правосудия привело к появлению лжецелителей или пророков.
Боско Мучукива, директор и профессор социологии в Высшем институте развития сельских районов в столице Букаву, говорит, что рост числа нападений ведьм привел к образованию вакуума в правительстве: это явление возрождается, потому что государство не выполняет свои основные задачи.
— Полиция и система правосудия не выполняют свою работу, — объясняет ученый.
По словам Мучукивы, нападения были спровоцированы баджакази — фальшивыми проповедниками, в основном женщинами, которые жили здесь и утверждали, что способны обнаруживать ведьм по ауре.
Напомним, шаманы Бурятии сожгли пять верблюдов «для укрепления России».
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За этот год в Республике Конго мучительном казни на огне подвергли девять женщин, обвиненных в колдовских ритуалах.
Об этом пишет EVZ.
Разъяренные толпы проходят по деревням со списками так называемых ведьм, которых они казнят или прогоняют, а затем разрушают их дома. Это связано с тем, что некоторые регионы контролируются вооруженными группировками, которые верят в демонов, джиннов и ведьм.
Отсутствие полиции или системы правосудия привело к появлению лжецелителей или пророков.
Боско Мучукива, директор и профессор социологии в Высшем институте развития сельских районов в столице Букаву, говорит, что рост числа нападений ведьм привел к образованию вакуума в правительстве: это явление возрождается, потому что государство не выполняет свои основные задачи.
— Полиция и система правосудия не выполняют свою работу, — объясняет ученый.
По словам Мучукивы, нападения были спровоцированы баджакази — фальшивыми проповедниками, в основном женщинами, которые жили здесь и утверждали, что способны обнаруживать ведьм по ауре.
Напомним, шаманы Бурятии сожгли пять верблюдов «для укрепления России».
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа