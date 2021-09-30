За этот год в Республике Конго мучительном казни на огне подвергли девять женщин, обвиненных в колдовских ритуалах.

Об этом пишет EVZ.

Разъяренные толпы проходят по деревням со списками так называемых ведьм, которых они казнят или прогоняют, а затем разрушают их дома. Это связано с тем, что некоторые регионы контролируются вооруженными группировками, которые верят в демонов, джиннов и ведьм.

Отсутствие полиции или системы правосудия привело к появлению лжецелителей или пророков.

Боско Мучукива, директор и профессор социологии в Высшем институте развития сельских районов в столице Букаву, говорит, что рост числа нападений ведьм привел к образованию вакуума в правительстве: это явление возрождается, потому что государство не выполняет свои основные задачи.

— Полиция и система правосудия не выполняют свою работу, — объясняет ученый.

По словам Мучукивы, нападения были спровоцированы баджакази — фальшивыми проповедниками, в основном женщинами, которые жили здесь и утверждали, что способны обнаруживать ведьм по ауре.

Напомним, шаманы Бурятии сожгли пять верблюдов «для укрепления России».