Следователи Первомайского райуправления полиции вручили подозрение в незаконной добыче гранита в Арбузинском районе бывшему директору предприятия при колонии.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.
Согласно версии следствия, в 2019 году подозреваемый, несмотря на прямой запрет в законе, взрывал породу в закрытом карьере с целью добычи гранита. Государство насчитало убытки в размере 273 миллионов гривен.
По части 4 статьи 240 фигуранту угрожает до 8 лет тюремного заключения.
Как сообщалось, Сотрудники СБУ разоблачили и прекратили незаконную добычу гранита в одном из карьеров Николаевской области.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Следователи Первомайского райуправления полиции вручили подозрение в незаконной добыче гранита в Арбузинском районе бывшему директору предприятия при колонии.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.
Согласно версии следствия, в 2019 году подозреваемый, несмотря на прямой запрет в законе, взрывал породу в закрытом карьере с целью добычи гранита. Государство насчитало убытки в размере 273 миллионов гривен.
По части 4 статьи 240 фигуранту угрожает до 8 лет тюремного заключения.
Как сообщалось, Сотрудники СБУ разоблачили и прекратили незаконную добычу гранита в одном из карьеров Николаевской области.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа