Следователи Первомайского райуправления полиции вручили подозрение в незаконной добыче гранита в Арбузинском районе бывшему директору предприятия при колонии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

Согласно версии следствия, в 2019 году подозреваемый, несмотря на прямой запрет в законе, взрывал породу в закрытом карьере с целью добычи гранита. Государство насчитало убытки в размере 273 миллионов гривен.

По части 4 статьи 240 фигуранту угрожает до 8 лет тюремного заключения.

Как сообщалось, Сотрудники СБУ разоблачили и прекратили незаконную добычу гранита в одном из карьеров Николаевской области.