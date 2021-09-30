Мукачевский горсовет потратит на призы для лотереи среди привитых 1,2 миллиона гривен, лотами станут Renault Duster, 15 электросамокатов, 15 велосипедов и такое же число телевизоров.
Об этом заявили на сайте мэрии.
Акция получила название «Вакцинуйся.Збережи життя» и стимуляцию в виде больше миллиона гривен.
В ней смогут взять участие только те жители, которые прошли полный курс вакцинации, то есть укололись двумя дозами вакцины.
Напомним, в Виннице решили мотивировать жителей вакцинироваться от коронавируса — для этого среди привитых разыграют телевизоры, велосипеды и автомобиль.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Мукачевский горсовет потратит на призы для лотереи среди привитых 1,2 миллиона гривен, лотами станут Renault Duster, 15 электросамокатов, 15 велосипедов и такое же число телевизоров.
Об этом заявили на сайте мэрии.
Акция получила название «Вакцинуйся.Збережи життя» и стимуляцию в виде больше миллиона гривен.
В ней смогут взять участие только те жители, которые прошли полный курс вакцинации, то есть укололись двумя дозами вакцины.
Напомним, в Виннице решили мотивировать жителей вакцинироваться от коронавируса — для этого среди привитых разыграют телевизоры, велосипеды и автомобиль.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа