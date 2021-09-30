Министерство здравоохранения призвало местные власти в регионах отслеживать контакты COVID-больных, в частности, которые были выявлены в образовательных учреждениях. Поскольку риск вспышки коронавируса в школах возрастает именно во время проведения очных занятий.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает пресс-центр Минздрава.

— Эпидемиологам, специалистам системы здравоохранения и местным властям стоит уделять внимание школам, поскольку во время образовательного процесса количество контактов и вероятность вспышки возрастает, — отметил Игорь Кузин.

Он также указал, что значительную долю инфицированных в коронавирусной статистике добавляют организованные коллективы и массовые бытовые мероприятия.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.