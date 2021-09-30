Морской курорт Коблево в Николаевской области — третий среди других мест летнего отдыха в Украине по количеству запросов в поисковой системе Google.
Об этом свидетельствуют данные компании, предоставленные в ответ на запрос Государственного агентства развития туризма Украины.
Отмечается, что этим летом, собираясь на море, отдыхающие чаще всего искали информацию о Железном порту, Кирилловке, Коблево, Черноморске и Лазурном.
Примечательно, что в рейтинге самых популярных морских курортов от николаевской области только один — Коблево. Больше всего представлены Херсонская и Одесская области.
Как сообщалось, Кинбурнская коса вошла в топ-10 самых интересных и популярных туристических мест Украины по версии Google.
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Морской курорт Коблево в Николаевской области — третий среди других мест летнего отдыха в Украине по количеству запросов в поисковой системе Google.
Об этом свидетельствуют данные компании, предоставленные в ответ на запрос Государственного агентства развития туризма Украины.
Отмечается, что этим летом, собираясь на море, отдыхающие чаще всего искали информацию о Железном порту, Кирилловке, Коблево, Черноморске и Лазурном.
Примечательно, что в рейтинге самых популярных морских курортов от николаевской области только один — Коблево. Больше всего представлены Херсонская и Одесская области.
Как сообщалось, Кинбурнская коса вошла в топ-10 самых интересных и популярных туристических мест Украины по версии Google.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа