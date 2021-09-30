Морской курорт Коблево в Николаевской области — третий среди других мест летнего отдыха в Украине по количеству запросов в поисковой системе Google.

Об этом свидетельствуют данные компании, предоставленные в ответ на запрос Государственного агентства развития туризма Украины.

Отмечается, что этим летом, собираясь на море, отдыхающие чаще всего искали информацию о Железном порту, Кирилловке, Коблево, Черноморске и Лазурном.

Примечательно, что в рейтинге самых популярных морских курортов от николаевской области только один — Коблево. Больше всего представлены Херсонская и Одесская области.

Как сообщалось, Кинбурнская коса вошла в топ-10 самых интересных и популярных туристических мест Украины по версии Google.