В марте следующего года в Житомире намерены построить завод по переработке мусора в тепло, которого хватит, чтобы отопить 30% домов в городе.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Мэр Сергей Сухомлин заявил, что мощности завода позволят тому перерабатывать 85 тысяч тонн твердых отходов в 40 тысяч тонн газообразного топлива.

Этого количества будет хватать на отапливание 30% жилого фонда в Житомире.

Мэр Львова Андрея Садовой высказался о похожей инициативе, заявив, что в городе строят два завода, один из которых будет способен получать из ила биогаз.

— Получим биогаз и собственную электроэнергию, — пояснил он.

Напомним, в мэрии Первомайска продолжают реализацию идеи использования когенерационных установок. Цель — дешевая электроэнергия на нужды города.