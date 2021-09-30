В марте следующего года в Житомире намерены построить завод по переработке мусора в тепло, которого хватит, чтобы отопить 30% домов в городе.
Об этом пишет «Экономическая правда».
Мэр Сергей Сухомлин заявил, что мощности завода позволят тому перерабатывать 85 тысяч тонн твердых отходов в 40 тысяч тонн газообразного топлива.
Этого количества будет хватать на отапливание 30% жилого фонда в Житомире.
Мэр Львова Андрея Садовой высказался о похожей инициативе, заявив, что в городе строят два завода, один из которых будет способен получать из ила биогаз.
— Получим биогаз и собственную электроэнергию, — пояснил он.
Напомним, в мэрии Первомайска продолжают реализацию идеи использования когенерационных установок. Цель — дешевая электроэнергия на нужды города.
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В марте следующего года в Житомире намерены построить завод по переработке мусора в тепло, которого хватит, чтобы отопить 30% домов в городе.
Об этом пишет «Экономическая правда».
Мэр Сергей Сухомлин заявил, что мощности завода позволят тому перерабатывать 85 тысяч тонн твердых отходов в 40 тысяч тонн газообразного топлива.
Этого количества будет хватать на отапливание 30% жилого фонда в Житомире.
Мэр Львова Андрея Садовой высказался о похожей инициативе, заявив, что в городе строят два завода, один из которых будет способен получать из ила биогаз.
— Получим биогаз и собственную электроэнергию, — пояснил он.
Напомним, в мэрии Первомайска продолжают реализацию идеи использования когенерационных установок. Цель — дешевая электроэнергия на нужды города.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа