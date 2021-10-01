С сегодняшнего дня, 1 октября, вступают в силу законы об автоматической фиксации системами взвешивания в движении (Weigh-in-Motion) превышений массы грузовым транспортом.

Об этом сообщили в «Укртрансбезопасности».

Согласно вступившим в силу законам, фуры, превышающие допустимый вес, будут штрафовать.

— Уже с пятницы, 1 октября, вступают в силу законы, которые внедряют автоматическую фиксацию нарушений в сфере ГВК. Участники рынка перевозок начнут получать реальные штрафы, — заявили в ведомстве.

Weigh-in-Motion предназначены для фиксации сведений дате и времени проезда транспорта, его габаритах, весе и распределений по осям в единую карточку машины. WiM позволяет заметить конкретные нарушения и передать информацию и соответствующие службы.

Как сообщалось, Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на установку интеллектуальной системы взвешивания фур в движении WIM на автодороге «Днепр – Николаев» с ожидаемой стоимостью в 34 миллиона гривен.