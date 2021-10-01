Жители микрорайона Матвеевка в Николаеве направили коллективную жалобу в Кабинет министров Украины, на имя главного прокурора области Владимира Говорухи и начальника государственной инспекции по охране памятников культуры в Николаевской области из-за строительства отстойника для фур на участке рядом с трассой М-14.

Копию жалобы опубликовала Екатерина Ангелова в Facebook.

Люди обращаются к главному прокурору области с тем, чтобы проверить:

законность действий Николаевского городского совета, который выделил земельный участок Службе автодорог области под строительство отстойника рядом с Матвеевкой;

законность разрешения городского совета на составление проекта землеустройства;

законность тендера на строительство площади для фур, который ранее провела Служба автодорог области.

Жители Матвеевки также просят дать правовую оценку действиям городского головы Николаева Александра Сенкевича, который проигнорировал их требования о проведении коллективных слушаний по поводу строительства отстойника.

Кабинет министров — просят временно не выделять средства Службе автодорог на строительство площадки для большегрузов, пока не будет решен спор с местными жителями.

Начальника государственной инспекции по охране памятников культуры в Николаевской области жители Матвеевки попросили предоставить информацию о наличии памятников археологии на участке, где планируется строительство.

— Делаем вывод, что на жителей Матвеевки городским властям плевать, а вот на земли —нет. По этим причинам мы вынуждены обращаться в высшие органы правопорядка, может они прольют свет, как распоряжаются нашими землями, и кому это выгодно, — подытожила Екатерина Ангелова.

Напомним, в марте 2021 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.

В августе 2021 года Служба автомобильных дорог объявила торги на разработку проекта строительства отстойника для фур под Николаевом, на участке рядом с трассой М-14, неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка.

Ориентировочная стоимость работ — 1 миллион гривен. Подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

Позже, жители Матвеевки выступили против строительства отстойника для большегрузов в их микрорайон. Они считают, что данная территория является перспективной под жилую застройку, а подобного рода объекты целесообразно строить в промышленной зоне.

Также Служба автодорог закажет проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.