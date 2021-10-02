В пятницу, 1 октября, в акватории реки Дунай проведена церемония закрытия украинско-румынских военно-морских учений «Riverine-2021».

Об этом сообщает командование Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины.

— Экипажи кораблей, участвовавших в учениях, провели морской ритуал «Sail pass», пройдя встречным курсом с отдачей воинского приветствия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году заключительная встреча руководителей учений проведена на борту одного из кораблей морских сил Румынии, которая является принимающей стороной.

В ходе встречи представители украинской и румынской делегации договорились о продолжении серии учений в следующем году.

— Мы уже в четвертый раз успешно провели совместные украинско-румынские учения, что предоставило нам возможность обменяться опытом применения сил в речной акватории и повысить уровень совместимости с нашими партнерами. Морской, сухопутный и воздушный компоненты учений показали высокий уровень обучения и способность действовать в быстро меняющейся ситуации. Все задачи учений выполнены в полном объеме. В следующем году мы планируем продолжить эти, уже традиционные, учения и сделать их более масштабными и сложными, — сообщил руководитель учений с украинской стороны капитан 1 ранга Денис Иванин.

В ВМС отметили, что в 2022 году Украина и Румыния проведут уже пятый, юбилейный, Riverine.

Учения серии «Riverine» являются не только международными, но и межведомственными, что позволяет проводить их в практической плоскости —бороться с современными вызовами в регионе и поддерживать соответствующий уровень безопасности в пограничной зоне. План учений включает совместные действия в составе многонациональных корабельных тактических групп, мероприятия по защите свободного судоходства, поддержку пограничной безопасности, тактическое маневрирование, поисковые операции, универсальную оборону кораблей, патрулирование береговой полосы, высадку морского и воздушного десанта и т. д.

Напомним, 2 июля, на территории Олешковских песков в Херсонской области прошли сухопутные военные учения в рамках «Sea Breeze-2021».