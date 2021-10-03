Катарцы проголосовали на первых парламентских выборах, где разрешили баллотироваться женщинам.

Об этом пишет Jutarnji List.

Граждане избрали 30 из 45 членов совета шуры, консультативного органа, не имеющего особых полномочий. До сих пор члены этого совета назначались эмиром Тамимом бен Хамадом Аль-Тани.

По данным МВД, все 30 мест заняли мужчины. Ни одна из 28 женщин, допущенных к участию в выборах, не была избрана.

По официальным данным, на избирательные участки пришло 63,5 процента избирателей, что намного больше, чем на местных выборах 2019 года, когда проголосовал лишь один из десяти избирателей. Согласно государственному информационному агентству, на выборах участвовало 233 кандидата, и все они должны были получить разрешение министра внутренних дел.

Первые парламентские выборы, предусмотренные конституцией 2004 года несколько раз откладывались.

Совет шуры сможет предлагать законы, утверждать бюджет или отзывать министров — полномочия, которых у него раньше не было. Но у эмира будет право вето.

Во время кампании кандидаты избегали вопросов внешней политики и статуса монархии, предпочитая сосредоточиться на здоровье, образовании и гражданских правах человека.

Большинство из 2,5 миллионов жителей Катара являются иностранцами и поэтому не имеют права голоса. Среди 330 тысяч катарцев только потомки тех, кто был гражданами этой страны в 1930 году, имеют право голосовать и баллотироваться.

Напомним, беременные женщины Саудовской Аравии больше не обязаны спрашивать у мужчины-опекуна разрешение на роды, а также способ их проведения.