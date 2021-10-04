Возле городища «Дикий Сад» установили барельеф «Киммерийский всадник». Работы над скульптурной композицией еще продолжаются.

Об этом сообщил руководитель раскопок в «Диком Саду», археолог Кирилл Горбенко на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что высота барельефа составляет 1,7 метра, его выполнили по эскизу проекта, выигравшего в рамках общественного бюджета Николаева. С одной стороны барельефа изображен всадник на лошади с копьем в руках, а на второй два киммерийца.

–– Маленький вклад в общее дело. Всадник Дикого Сада занял свое место, –– написал археолог

Напомним, что согласно тендерной документации, стоимостью скульптуры составила 300 тысяч гривен.

Ранее вице-мэр Сергей Коренев рассказал, что возле городища «Дикий Сад» в этом году начнут реализацию трех проектов, которые объединят в единую концепцию. Он отметил, что предусмотрены средства по программе «Общественный бюджет» на проект «Киммерийский всадник» и «Аллея национальных диаспор». Еще один проект, строительство сквера, предлагают в мэрии.