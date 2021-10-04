Австралийский Мельбурн стал рекордсменом по наибольшему суммарному времени, которое город провел в карантине из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Jutarnji List.

Мельбурн, столица федерального австралийского штата Виктория на восточном побережье, провел в карантине в общей сложности 245 дней.

В настоящее время Мельбурн закрывается в шестой раз с момента начала пандемии коронавируса, и изоляция должна продлиться еще как минимум три недели.

В сентябре протестующие на несколько дней вышли на улицы в знак протеста против обязательной вакцинации для ряда профессий. Предполагается, что 26 октября в штате достигнут 70% уровня привитых, что приведет к отмене режима изоляции в соответствии с установленными правилами.

Но премьер-министр штата Дэниел Эндрюс сказал, что не исключает необходимости продления мер в случае необходимости.

Австралия с населением в 25 миллионов человек долгое время боролась со стратегией полного искоренения вируса, но после того, как не смогла сдержать несколько вспышек дельта-штамма, перешла к жесткому карантину в разных штатах.

С момента вспышки в стране зарегистрировано 105 тысяч случаев заражения и более 1200 смертей, связанных с коронавирусом.

Как сообщалось, сотни австралийских солдат отправились в Сидней, чтобы помочь обеспечить соблюдение карантина.