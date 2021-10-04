На autoria.ua появился лот с ЯК-42, который «Львовские авиалинии» продали 3 года назад за 300 тысяч гривен, чтобы погасить долги.

Об этом пишет Depo.

Новый владелец выставил трехдвигательный самолет средней дальности уже на 200 тысяч гривен дороже, чем купил. При этом сам ЯК-42 находится в нерабочем состоянии и поднять в воздух его уже не получится из-за отсутствия ключевых деталей. Так что он ценен только как экспонат и часть истории.

По словам директора OpenMarket Виктора Вишнева, «Львовские авиалинии» тогда были одним из лидеров задолженности перед рабочими в регионе. Поэтому Минюст делал все возможное, чтобы продать имущество предприятия-должника и вернуть работникам долги зарплаты.

Характеристики авиасудна: пробег — 1000 км; длина — 36,38 метра; размах крыльев — 34,88 метра; высота — 9,83 метра; площадь крыла —150 квадратных метров.

Как сообщалось, Мудрак предложил разрезать на металл Ил-18 возле «Колоса».