Сегодня, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру.

Об этом сообщает Downdetector.

Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Кроме того, со сбоями работают Google, Amazon Netflix, Steam и PlayStation.

Напомним, 2 сентября соцсеть Instagram в Украине и ряде других стран начала работать со сбоями.