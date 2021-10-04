Сегодня, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру.
Об этом сообщает Downdetector.
Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.
Кроме того, со сбоями работают Google, Amazon Netflix, Steam и PlayStation.
Напомним, 2 сентября соцсеть Instagram в Украине и ряде других стран начала работать со сбоями.
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Сегодня, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру.
Об этом сообщает Downdetector.
Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.
Кроме того, со сбоями работают Google, Amazon Netflix, Steam и PlayStation.
Напомним, 2 сентября соцсеть Instagram в Украине и ряде других стран начала работать со сбоями.