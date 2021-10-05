Телескоп Hubble сделал фотографию двух взаимодействующих галактик NGC 5953 и NGC 5954.

Об этом сообщает обсерватория Hubble.

Коллективное название этих двух галактик, расположенных за более 100 миллионов световых лет от Земли, — Arp 91 в Атласе пекулярных галактик.

Огромное притяжение этих галактик заставляет их взаимодействовать между собой, что является важной частью эволюции.

Большинство современных астрономов считают, что столкновения между спиральными галактиками приводят к образованию другого типа галактик — эллиптических. Однако эти чрезвычайно энергичные и массовые столкновения происходят в течение сотен миллионов лет.

Напомним, ранее телескоп Hubble сфотографировал звездное скопление в созвездии Скорпиона.