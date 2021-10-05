В течение суток, 4 октября, на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны противника, потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщает штаб ООС.

В частности, у Лебединского оккупанты стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов, из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.

Напомним, что в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, двое бойцов ВСУ получили ранения.