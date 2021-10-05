Сегодня утром в Одессе пришвартовался ледокол James Clark Ross, приобретенный Украиной у Великобритании для антарктических миссий.

Об этом информирует «Думская».

Сумма нового инструмента для полярников составила 5 миллионов долларов. В экспедицию он отправится до конца этого года.

Источники «Думской» сообщают, что в последние дни октября пройдет торжественная процедура с присвоением научному судну нового имени, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.

Напомним, Кабинет министров выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.