Девять кубинских бейсболистов из национальной сборной сбежали на соревнованиях в Мексике.

Об этом пишет Dnevnik.

Кубинские власти подтвердили, что бейсболисты сбежали, и назвали их «подлыми», имена участников побега не раскрываются.

Журналист Фрэнсис Ромеро утверждает, что из 24 участников команды 12 отказались возвращаться на социалистическую Кубу, где недавно наблюдались проблемы с питанием.

Кубинские бейсболисты регулярно прибегают к таким приемам, поскольку это их единственный шанс на нормальную жизнь и продолжение полноценной спортивной карьеры в цивилизованных странах, где нет дефицита базовых предметов комфорта, голода и коммунистической цензуры.

На этих же соревнованиях Куба заняла четвертое место в чемпионате мира среди юношей до 23 лет, проиграв 3–5 в матче за бронзу Колумбии. Венесуэла стала чемпионкой мира после победы в финале над Мексикой со счетом 4: 0.

Напомним, cеверокорейский генерал сбежал из КНДР в Китай.