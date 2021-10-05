Капитальный ремонт стадиона «Фортуна» в поселке Березанка Николаевской области обойдется в 13,7 миллионов гривен. Заказчиком работ определили Департамент градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации.

Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии Березанского поселкового совета, которая состоялась во вторник, 5 сентября, сообщается на сайте громады.

Ранее Березанский поселковый совет изготовил сметную документацию. Общая стоимость строительства составляет 13 миллионов 742 тысячи 821 гривну. Из них строительные работы — 10 миллионов 539 тысяч 329 гривен. Оборудование, мебель, инвентарь обойдутся в 597 тысяч 103 гривны. Прочие расходы — 2 миллиона 606 тысяч 389 гривен.

–– Эту сметную документацию передано заказчику в соответствии с решением внеочередной XIX сессии VIII созыва Березанской поселкового совета. Реализация проекту будет проводиться за счет средств государственного и областного бюджетов, –– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона в 44 школе Николаева затянулась на 6 лет из-за банкротства подрядчика – работы обещают закончить к концу этого года