Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал бренд, логотип и слоган следующего Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Как пишет TheБабель, логотип состоит из 55 цветов национальных флагов стран-ассоциаций УЕФА, которые изображают форму крыши стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине. В центре расположен кубок первого генерального секретаря УЕФА Анри Делоне, а вокруг него 24 цветных фрагмента — символы 24 команд-участниц Евро.

Слоганом чемпионата Европы стала фраза «Объединены футболом, едины в самом сердце Европы».

Принимать матчи будут Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

В турнире примут участие 24 сборные Европы. По итогам квалификационной части путевки на чемпионат получат 23 сборные. Германия, как хозяйка турнира, не будет участвовать в отборочных играх.

Напомним, на Центральном городском стадионе глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор ответил на вопросы болельщиков.