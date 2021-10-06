Диана Биткова

Николаевцев просят оказать финансовую помощь в лечении серозного менингита Дианы Битковой – студентки 2 курса Николаевского юридичного профильного колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия».

Оказать помощь в сборе средств просит брат девушки Михаил, который рассказал, что на сегодняшний день его сестра находится в коме.

— Моя сестра на данный момент находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии (в коме) с диагнозом – серозный менингит (менингоэнцефалит). В связи с дорогостоящим лечением прошу вас о любой помощи, – написал Михаил Битков в соцсетях.

Помочь семье в сборе средств просят также на странице Николаевского юридического профильного колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» в Instagram: «Сумма, которая нужна для лечения, для семьи очень значительная. К сожалению, семье не обойтись без НАШЕЙ С ВАМИ помощи. Важная и жизненно необходима любая сумма!».

Реквизиты для помощи: 4149 4993 9124 9339 – Биткова Виолетта Михайловна (мать).