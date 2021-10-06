Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первую вакцину против малярии для детей. ВОЗ рекомендовала применять ее в странах Африки и других регионах с высокой степенью передачи инфекции.

Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Отмечается, что вакцина против малярии RTS, S / AS01 (RTS, S), созданная компанией GlaxoSmithKline, пробуждает иммунитет ребенка бороться с Plasmodium falciparum, самым смертоносным из пяти патогенов инфекции и наиболее распространенным на африканском континенте.

— Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей — это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией, — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Рекомендация ВОЗ основана на результатах исследований в Гане, Кении и Малави. Препарат должен вводиться по схеме из 4 доз детям в возрасте от 5 месяцев для снижения риска заболевания и тяжелой формы его протекания.

Малярия — одно самых смертоносных инфекционных заболеваний. Ежегодно от него погибает 500 тысяч человек, почти все из них в странах Африки к югу от Сахары — среди них 260 тысяч детей в возрасте до 5 лет.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до новой инспекции завода производителя.