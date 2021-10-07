Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила большое количество нацистских сувениров в доме бразильца, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом информирует Jutarnji List.

Количество найденного достигает тысячи предметов (военная форма, журналы, картины, нацистские знаки различия, картины Адольфа Гитлера, флаги и медали Третьего рейха, пистолеты и боеприпасы того времени). Предметы на сумму в 3 миллиона евро были обнаружены полицией, когда они вошли в дом мужчины, чтобы вручить ему ордер на арест по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Детективы говорят, что задержанный сообразителен, но неадекватен.

— Он отрицает Холокост, он гомофоб, он педофил и говорит, что охотится на гомосексуалистов. Я не врач, но мне он кажется ненормальным психопатом, — заявил ведущий дело правоохранитель.

Подозреваемый происходит из богатой семьи инвесторов и, вероятно, использовал свое наследие для собирания специфической коллекции. Эксперты говорят, что форма нацистов высокого ранга может стоить около 250 тысяч евро.

Полиция расследует связь подозреваемого с нацистскими и другими ультраправыми группами, пытаясь определить, был ли он активен на рынке с такими товарами.

Как сообщалось, пожилой мужчина, обвиненный в том, что он охранял трудовой лагерь Штуттгоф в оккупированной нацистами Польше, был признан «непригодным для судебного разбирательства».