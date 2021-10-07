В Николаеве снижение качества воды фиксируют в одно и то же время уже десять лет подряд. Причина тому – застой воды в системе и сине-зеленые водоросли в реке Днепр

Об этом рассказал генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Стоит напомнить, что в августе и сентябре жители Николаева массово жаловались на изменения цвета и запаха воды из-под крана. По словам гендиректора предприятия, такая ситуация в городе наблюдается каждый год. Он отметил, что на сегодняшний день проблемы с запахом воды в городе нет, так как температурные показатели снизились, соответственно, это тормозит развитие бактерий.

– Мы проанализировали. Приблизительно последних десять лет в это время года, август-середина сентября, появляется этот запах. Это период отпусков, очень маленький водоразбор, который падает на 10-15%, а то и на 20% в выходные дни и на праздники. Образовывается застой воды в сетях, особенно внутридомовых сетях, которые не менялись годами и десятилетиями. Нет движения воды и температура дает возможность развиваться бактериям. Вот от этого и появляется запах, – рассказал Борис Дуденко.

Он сообщил, что упало качество воды в Днепре, откуда она поступает в Николаев. Так, в воду попадают различные удобрения, моющие средства, которые делают реку жизненепригодной. От подчеркнул, что у всех городов, которые берут воду с этой реки, возникает точно такая же проблема с качеством воды.

– Наш водозабор находится еще в очень удачном расположении, по сравнению с водозаборами других городов. Перед нами есть Каховское водохранилище, которое в определенной степени работает как природный фильтр, как отстойник. Но и водохранилище уже не справляется. У реки уже не хватает природных сил для возобновления качества, – подчеркнул он.

Напомним, что в конце лета прошлого года в Николаеве наблюдалась точно такая же ситуация. Тогда городской голова Александр Сенкевич сказал, что качество воды в Днепре, откуда в николаевские дома поступает вода, резко упало. Он отметил, что у города нет возможности промыть внутридомовые трубы и посоветовал николаевцам открыть краны, чтобы грязная вода стекла. Спустя несколько недель ситуация улучшилась.

Также недавно сообщалось, что Днепр оказался в плохой экологической ситуации, сине-зеленые водоросли захватили водную гладь и перекрыли кислород для рыбы. Экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов отметил, что река страдает от человеческого влияния каждый день и это дает свои негативные результаты.