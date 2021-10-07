Лановецкий районный суд Тернопольской области постановил назначить год условно мужчине, который продал приятелю диск с порнографией и поимел доход в 50 гривен.

Об этом говорится на сайте ЕГРСР.

Рассмотрение дела пришлось на прошлый месяц, мужчине вменяли факт, что он за 50 гривен отдал знакомому порнографическую запись в упаковке «Порно ХХХ».

Судья пришла к выводу, что этим мужчина «нарушил общественную мораль в сфере половых отношений». Подсудимый подписал признательные показания и объяснил, что диски лежали у него дома, а продавал он в придачу к другим вещам.

Учитывая чистосердечное признание, обвиняемому дали год условно и освободили в зале суда, однако он обязан регулярно проверяться и заплатить 1144 гривен штрафа на судебные расходы.

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