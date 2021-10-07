В Николаеве до конца года хотят купить 144 камеры для системы «Безопасный город, сотня из которых будет иметь функцию автоматической фиксации номерных знаков.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время подписания Меморандума между Южным межрегиональным управлением Министерства юстиции и исполкомом Николаевского горсовета 7 октября, говорится на сайте мэрии.

Городской голова отметил, что сейчас в Николаеве работают 7 камер с функцией распознавания номеров. При этом до конца года запланировано приобрести еще 144 камеры для системы «Безопасный город». Из них 100 — с автоматической фиксацией номерных знаков. Установят оборудование уже в следующем году.

напомним, что в сентября на дорогах Николаева начали работать 4 новых комплекса «Каскад», которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.