В Николаеве должников будут разыскивать, используя камеры автоматической фиксации номеров системы «Безопасный город».

Об этом рассказали представители Южного межрегионального управления Министерства юстиции, сообщается на сайте Николаевского городского совета.

По словам начальника управления Тимофея Дудина, в настоящее время государственными исполнителями Николаевской области вынесено около тысячи постановлений о розыске автомобилей должников. В Николаеве в розыск объявлено 478 машин.

Начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в Николаевской области Юрий Голотребчук рассказал, что специалисты исполнительной службы в режиме 24/7 будут получать информацию с камер видеонаблюдения и самостоятельно разыскивать автомобили должников. После фиксации транспортного средства должностные лица выедут на место и опишут имущество. До сих пор, чтобы найти нарушителя, обращались к Национальной полиции.

Напомним, что в Николаеве до конца года хотят купить 144 камеры для системы «Безопасный город», сотня из которых будет иметь функцию автоматической фиксации номерных знаков.