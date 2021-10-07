В «Укрзалізниці» представили несколько видов ланчбоксов для покупки в поездах.

Об этом информирует корреспондент «Сегодня».

На выбор едущих УЗ будут несколько вариантов:

детский (омлет и соски, сыр Чеддер с зеленым горошком, шарлотка с яблоками);

мясной (куриное филе с соусом кари с миксом булгура, мини-вермишель с зеленым горошком и морковью);

вегетарианский (фалафель на подушке с хумусом, шпинатом, вялеными томатами и грибами).

Вне зависимости от вида стоить ланчбоксы будут приблизительно одинаково — 145 гривен.

Напомним, «Укрзалізниця» восстановила разрушенную колею между станциями Вильча и Янов в закрытую зону Чернобыля.