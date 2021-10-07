В «Укрзалізниці» представили несколько видов ланчбоксов для покупки в поездах.
Об этом информирует корреспондент «Сегодня».
На выбор едущих УЗ будут несколько вариантов:
Вне зависимости от вида стоить ланчбоксы будут приблизительно одинаково — 145 гривен.
Напомним, «Укрзалізниця» восстановила разрушенную колею между станциями Вильча и Янов в закрытую зону Чернобыля.
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В «Укрзалізниці» представили несколько видов ланчбоксов для покупки в поездах.
Об этом информирует корреспондент «Сегодня».
На выбор едущих УЗ будут несколько вариантов:
Вне зависимости от вида стоить ланчбоксы будут приблизительно одинаково — 145 гривен.
Напомним, «Укрзалізниця» восстановила разрушенную колею между станциями Вильча и Янов в закрытую зону Чернобыля.