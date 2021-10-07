На пляже курортного города La Lucila del Mar, лежащего в 360 километрах к югу от Буэнос-Айреса, были найдены два горбатых кита.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

3 октября на мель оказалась выброшенной молодая самка длиной 9,8 метра и весом около восьми тонн. На следующий день на берегу оказался самец длиной 8,5 метра и весом около семи тонн. Спасать даже одного кита — нелегкая задача, но в данном случае она оказалась сложной вдвойне.

5 октября на место прибыли экологи из организации Fundación Mundo Marino и другие специалисты. С их помощью были предприняты меры, позволяющие продлить жизнь животных, застрявших в неестественном для себя положении. Первой помощь получила самка. Люди бережно перевернули ее и расположили ее грудные плавники так, чтобы животное могло непрерывно и без труда дышать, а температура тела могла стабилизироваться.

В какой-то момент сильная волна опрокинула обессиленного кита, и он начал захлебываться, но помощники смогли исправить положение. После этого под телом животного были протянуты специальные стропы, прикрепленные к ковшу экскаватора. Мощная машина подняла гигантского кита и передвинула дальше в море. Этого оказалось достаточно, и самка смогла уплыть.

Другой кит находился на суше не так долго, и его спасением занялись во вторую очередь. Были проделаны те же операции, которые тоже завершились успехом. Специалисты отмечают, что в последние годы крупные морские млекопитающие все чаще застревают в прибрежных песках, поэтому спасателям удалось отработать методику помощи.

В спасательной операции принимало участие около 30 человек, в том числе местные жители, офицеры береговой охраны, пожарные и пляжные спасатели.

Напомним, полиция немецкого города Гамбург оказала первую помощь собаке без сознания породы чихуахуа, которую им принесла в отделение девочка. Животное удалось спасти.