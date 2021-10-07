Отопление для николаевцев могут запустить с 25 октября, когда наступит похолодание.

Об этом в ходе мероприятия в рамках проекта #ProТепло упомянул начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Николаевской ОГА Евгений Гладков, пишут НикВести.

По его словам, согласно нынешним прогнозам погоды, уже 25 октября ожидается существенное снижение температуры воздуха.

— Будем наблюдать среднесуточную температуру на уровне 8 градусов, — добавил Евгений Гладков.

Он подчеркнул, что и теплоисточники, и системы, принимающие тепло в целом готовы к началу нового отопительного сезона в Николаеве.

— Пройден важный подготовительный ремонтный период. В текущем году Николаев предоставил из материального резерва 600 погонных метров трубопровода большого диаметра, который на данный момент уже заменяется, работы находятся на завершающем этапе. Это очень значительная поддержка Николаевской ТЭЦ, — рассказал руководитель областного управления ЖХК.

Напомним, бюджетные учреждения Николаева и страны в этом отопительном сезоне будут платить 13,6 гривны за кубометр газа вместо 25, которые государство устанавливало ранее.