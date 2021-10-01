Бюджетные учреждения Николаева и страны в этом отопительном сезоне будут платить 13,6 гривны за кубометр газа вместо 25, которые государство устанавливало ранее.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Как сообщалось ранее, 30 сентября был подписан меморандум между правительством, «Нафтогазом», Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей.

— Появлению этого документа предшествовали долгие и сложные переговоры, которые продемонстрировали новый уровень сотрудничества местной и центральной власти. Подписание Меморандума позволило не допустить резкого роста стоимости отопления для населения и гарантировало фиксированную цену на газ: для населения — 7,4 гривны за 1 куб, для бюджетных учреждений — 13,6 гривны без НДС, независимо от колебаний цен на мировом рынке, — сообищл Александр Сенкевич.

Конгресс местных и региональных властей: губернатор Виталий Ким, глава облсовета Анна Замазеева и мэр Николаева Александр Сенкевич

Напомним, что в местные бюджеты будет поступать на 4% больше от налогов на доходы физических лиц. Так государство планирует компенсировать то, что выплата разницы в обоснованных и установленных тарифах на отопление будет выплачиваться из местных бюджетов.

Ранее мэр заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Как сообщалось, в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

Отметим, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.