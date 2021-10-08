Сотрудники «антикоррупционного» департамента мэрии Николаева демонтировали четыре ситилайта в сквере «Трояндовый» и три билборда по проспекту Богоявленскому в районе «перегона».

Об этом рассказал директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции горсовета Андрей Ермолаев.

— Несмотря на все недавние насмешки над сквером «Трояндовый», там все равно будет хорошая локация. Синие «неуклюжести» мы оперативно оттуда убрали. А сейчас там стало меньше ещё на 4 ситилайта. Хочу напомнить, что еще пару лет назад на этом месте стояли страшные будки и все было заставлено рекламными средствами. И вся эта красота встречала каждого, кто шел с остановки. Уже сейчас можно увидеть изменения! Также демонтированы еще 3 билборды на «перегоне». Совершенству нет предела, – сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, что по улице Садовая и проспекта Центрального в Николаеве убрали билборды, у которых истекло время действия разрешительных документов.