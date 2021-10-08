28,3 километра дороги от Николаева до Новой Одессы хотят капитально отремонтировать за 3 миллиарда 135 миллионов 989 тысяч 954 гривны.

Соответствующий тендер объявила Служба автомобильных дорог в Николаевской области, свидетельствуют данные системы ProZorro.

Речь идет об участке трассы Н-24 Благовещенское — Николаев от транспортной развязки, которая находится возле поворота на Матвеевку до въезда в Новую Одессу.

Начало аукциона запланировано на 14 декабря. Победитель торгов должен будет закончить работы до 20 августа 2024 года.

При этом, согласно тендерной документации, на участке возле путепровода планируется расширение дороги.