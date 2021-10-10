В ходе миссии под названием «Тест двойного перенаправления астероидов» полутонный зонд, разогнанный до скорости 24 000 км/час, будет направлен на астероид, с тем, чтобы изменить его орбиту.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

DART проверит способ, основанный на технике удара космическим аппаратом, способного несколько изменить траекторию космического камня. Целью миссии запуск которой состоится 23 ноября станет двойной астероид Дидимос, который состоит из большего астероида, диаметром около 780 метров, и вращающегося вокруг него меньшего, размером около 160 метров в поперечнике.

По расчетам NASA столкновение изменит орбиту пары достаточно сильно, чтобы при помощи земных телескопов изучить эффект в деталях, подтвердив жизнеспособность метода для астероидов небольшого размера. Именно такие астероиды и создают, чаще всего, опасность столкновения.

Космический аппарат DART стартует с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии на ракете SpaceX Falcon 9. Он преодолеет 11 миллионов километров, чтобы в конце сентября 2022 года врезаться в Дидимос. Если все пойдет по плану, DART врежется в поверхность меньшего астероида на скорости примерно 24 000 км /ч), отчего Дидимос потеряет долю процента своей скорости.

Несмотря на незначительность, это изменение замедлит его орбитальный период на несколько минут, что позволит астрономам изучить влияние миссии. Космический корабль-компаньон, управляемый Итальянским космическим агентством, под названием Light Italian CubeSat for Imagine Asteroids (LICIACube), попытается пролететь поблизости и подробно рассмотреть происходящее.

NASA внимательно следит за всеми известными объектами, сближающимися с Землей, которые могут находиться в пределах 1,3 астрономических единиц (в 1,3 раза больше расстояния между Землей и Солнцем) от нашей планеты. На данный момент агентство обнаружило более 8000 сближающихся с Землей астероидов диаметром более 140 метров — достаточно больших, чтобы в случае прямого попадания стереть с лица Земли целый регион, ни один из этих объектов не представляет прямой угрозы в ближайшее столетие.

Благодаря наземным телескопам и межпланетной станции OSIRIS-REx астрономы уточнили орбиту 500-метрового околоземного астероида Бенну и нашли его самым опасным для Земли объектом.

В июле сообщалось, что к Земле приближается астероид размером с Биг-Бен.