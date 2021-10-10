Митрополит всея Украины Епифаний проведет богослужение в кафедральном соборе на Садовой 14 октября в праздник Покрова.

Об этом заявили в Николаевской епархии ПЦУ.

Предстоятель Поместной Церкви начнет обряд в 9 утра среды.

— В день праздника в четверг, 14 октября, Предстоятель Местной Церкви возглавит Божественную литургию в престольный день Собора Касперовской иконы Божией Матери, — говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа Вселенский патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отслужили в Святой Софии.