Митрополит всея Украины Епифаний проведет богослужение в кафедральном соборе на Садовой 14 октября в праздник Покрова.
Об этом заявили в Николаевской епархии ПЦУ.
Предстоятель Поместной Церкви начнет обряд в 9 утра среды.
— В день праздника в четверг, 14 октября, Предстоятель Местной Церкви возглавит Божественную литургию в престольный день Собора Касперовской иконы Божией Матери, — говорится в сообщении.
Напомним, в конце августа Вселенский патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отслужили в Святой Софии.
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Митрополит всея Украины Епифаний проведет богослужение в кафедральном соборе на Садовой 14 октября в праздник Покрова.
Об этом заявили в Николаевской епархии ПЦУ.
Предстоятель Поместной Церкви начнет обряд в 9 утра среды.
— В день праздника в четверг, 14 октября, Предстоятель Местной Церкви возглавит Божественную литургию в престольный день Собора Касперовской иконы Божией Матери, — говорится в сообщении.
Напомним, в конце августа Вселенский патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отслужили в Святой Софии.