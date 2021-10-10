В воскресенье, 10 октября, в Николаевской области будет преобладать переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Днем температура 13-15°, а ночью от 3° до 5° тепла.

В западных областях местами 2-5° мороза, в Крыму 5-8° тепла. Днем 10-15°, на Закарпатье до 18°.

В столице и Киевской области дождей также не ожидается. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°; по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла.

Напомним.ю из-за изменений климата период цветения растений продлевается, а пыльцы становится больше, что может усиливать аллергические приступы.

