Система здравоохранения Колорадо UCHealth подвергается критике за новую политику, согласно которой трансплантация органов будет осуществляться только привитым пациентам.

Об этом информирует Futurism.

Непривитым пациентам отказывают в получении новых органов, если они не пройдут вакцинацию в течении месяца. UCHealth заявляет, что приняла решение, чтобы немногочисленные органы достались людям, которые, скорее всего, выживут, а не умрут в дальнейшем от ковида.

Кроме того, в системе здравоохранения подтвердили, что будут действовать таким способом во всех ситуациях добавив, что аналогичные правила становятся все более распространенными в больницах и медицинских учреждениях по всей стране.

Ппредставитель UCHealth Дэн Уивер указал, что COVID особенно смертоносен для реципиентов трансплантата почки с уровнем смертности от 20 до 30 процентов. Таким образом, решение отдавать почки только вакцинированным пациентам, означает, что драгоценные органы не испортятся.

Как отмечает Futurism, любой, кто получает трансплантацию органа, должен следовать длинному списку условий, чтобы пройти процедуру, и это часто включает в себя получение различных прививок.

Напомним, в США предупреждают об увеличении числа случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей.