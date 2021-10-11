Кафе, тренажерные залы и рестораны Сиднея открыли свои двери только для вакцинированных, после почти четырех месяцев «изоляции».

Об этом передает Jutarnji List.

С июня более 5 миллионов жителей Сиднея были «заперты» в строгой «изоляции», чтобы остановить распространение очень заразного дельта-варианта вируса.

Премьер-министр штата, в котором находится Сидней, призвал жителей не переусердствовать с празднованием снятия локдауна и предупредил, что число инфицированных увеличится после повторного открытия.

Согласно смягченным правилам, 10 полностью вакцинированных человек могут собираться в своих домах, а 100 человек могут присутствовать на свадьбах и похоронах.

Розничные магазины могут открываться с уменьшенной вместимостью, поскольку штат стремится достичь 80-процентного уровня вакцинации к концу октября.

Но непривитые граждане должны оставаться дома до 1 декабря. По мере того как вакцинируется все больше и больше жителей, Австралия планирует постепенно вернуться к нормальной жизни, чтобы полностью вакцинированные жители могли беспрепятственно въезжать в страну и выезжать из нее с ноября. Австралия закрыла свои международные границы в марте 2020 года.

Напомним, cотни австралийских солдат отправились в Сидней, чтобы помочь обеспечить соблюдение карантина, введенного властями.