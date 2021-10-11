Новое диализное отделение для пациентов с хронической почечной недостаточностью открылось на базе больницы № 1 в Николаеве.

Данное отделение открыто на 15 диализных мест. Диализные аппараты Dialog online, Dialog+ и Dialog iQ ведущего мирового производителя — немецкой компании B. Braun.

Поставщиком расходных материалов является ООО «Артоника», которое выиграло соответствующий тендер в системе государственных электронных торгов Prozorro.

По условиям соглашения, «Артоника» на стартовом этапе обеспечит кабинет расходными материалами, которых хватит примерно на 400 процедур. Аналогичные поставки от фирмы B. Braun продолжатся и в дальнейшем.

— В городскую больницу Николаева приезжают пациенты со всей области. Поэтому крайне важно обезопасить медицинское учреждение расходными материалами. Мы рады участвовать в развитии сети отделений для проведения гемодиализа в нашей стране и уверены, что пациенты и медицинский персонал высоко оценят немецкое качество расходных материалов, — сказал директор ООО «Артоника» Светлана Михайленко.

Отныне пациенты городской больницы № 1 в Николаеве смогут проходить процедуры гемодиализа, гемодиафильтрации, ультрафильтрации и гемофильтрации, которые жизненно необходимы людям с нарушением работы почек.

Справка. ООО «Артоника» уже пятый год является поставщиком расходных материалов от немецкого производителя B. Braun. Специалисты компании обеспечивают системное обслуживание оборудования и персональное консультирование врачей. B. Braun разрабатывает медицинское оборудование с конца 19 века, а диализом занимается более 50 лет. Сейчас немецкий гигант имеет представительства более чем в 60 странах мира и зарекомендовал себя как один из лидеров мирового рынка.