В Николаевской области идет ремонт участка трассы Н-24 протяженностью 20,3 километра между городами Вознесенск и Южноукраинск.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

Участок, который ремонтируют

Отметим, что согласно договору, опубликованному в системе публичных закупок ProZorro, стоимость ремонта участка составляет 649 миллионов 213 тысяч 788 гривен. Работы проходят в рамках текущего ремонта.

Работники подрядной организации, победившей в тендере, ОАО «Хмельницкое дорожно-строительное управление № 56» на объекте ремонта обустраивают дренаж, смесь СФОВ и выравнивающий слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Далее дорожники положат верхний слой асфальтобетона и выполнят работы по организации дорожного движения. Отмечается, что больше всего организационных работ предусмотрено в селе Александровка, через которое проходит скоростная трасса Н-24.

Там обещают поставить 7 новых и отремонтировать 8 существующих автопавильонов, обустроив их заездными «карманами», посадочными площадками, тротуарами с тактильной плиткой и электроосвещением. Также должны установить новые дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку.

Ранее сообщалось, что 28,3 километра дороги от Николаева до Новой Одессы хотят капитально отремонтировать за 3 миллиарда 135 миллионов 989 тысяч 954 гривны.