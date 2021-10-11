В Николаевской области в Мигии прошел чемпионат Украины по гребному слалому. На соревнования приехала и участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов Виктория Ус.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» НИС-ТВ.

В соревнованиях участвовали около ста спортсменов из Харькова, Днепра, Киева, Николаева, Сумм, Львовской и Хмельницкой областей. 6 и 7 октября соревнования проводились в трех видах программы: личные гонки, командные гонки и экстрим слалом.

Приехала на соревнования и Виктория Ус, которая стала одной из десяти лучших мировых спортсменок. Она говорит, что Мигия стала для нее вторым домом.

– Я тут с детства и часто сюда приезжаю. Нет такого года, когда я сюда не приезжала. У меня был длительный сезон на международных соревнованиях. Это уже последние соревнования сезона, – рассказала она.

Соревнования стали отборочным туром на чемпионат Европы и мира. Виктория Ус победила во многих соревнованиях среди женщин, а среди мужчин лидером стал Игорь Цвет.

Ранее сообщалось, что украинская каноистка Виктория Ус прошла в полуфинальный этап олимпийских соревнований по гребному слалому в каное.