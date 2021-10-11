ЧНУ имени Петра Могилы уже несколько лет подряд остается лучшим университетом Николаева и уделяет значительное внимание развитию и углублению международных отношений. Ведь международная деятельность — важный атрибут современного прогрессивного вуза, отмечают в медиацентре университета.

Помогает студентам и преподавателям учиться и проходить стажировки в университетах за пределами Украины Отдел по Международной деятельности ЧНУ имени Петра Могилы. Он реализует много программ обмена для студентов и преподавателей, преимущественно с европейскими вузами.

— ЧНУ имени Петра Могилы имеет ряд договоров с иностранными вузами по программе академической мобильности Эразмус+. Наши студенты уже давно ездят, в основном, в Испанию, Италию, Польшу, Германию, Норвегию, даже Турцию. Там они получают стипендию около 800 евро, учатся весенний или зимний семестр, и возвращаются домой — рассказала ведущий специалист Отдела по Международной деятельности Яна Гаргаун.

Студенту Могилянки попасть на такую программу проще, ведь количество мест на участие выделяют специально для вуза, поэтому и конкурс на место меньше, чем на подобных программах для широкой общественности.

Каждую весну и осень студенты имеют возможность поехать в Польшу по нулевому гранту — обучение бесплатное, а вот жилье и питание студенты оплачивают сами. Кроме этого Отдел по Международной деятельности предлагает рабочие практические программы на время каникул, где студенты могут заработать.

Об опыте своего обучения за границей можно узнать от самих студентов ЧНУ имени Петра Могилы. Об этом они рассказали в выпусках программы #ZaКордон на ютуб-канале университета.

Сейчас двое студентов едут на учебу в Палермо (Италия) на осенне-зимний семестр и один студент поехал учиться в университет Ка’Фоскари в Венецию (Италия). Еще двух ожидает поездка в Норвегию в Университет Норд. Хотя в целом номинантов на международный обмен приглашали больше, но две студентки не смогли поехать из-за того, что не удалось вакцинироваться по состоянию здоровья.

Преподаватели Могилянки также имеют возможность сотрудничать с иностранными университетами, о чем свидетельствуют их многочисленные стажировки. Одной из последних стала полугодовая стажировка заведующей кафедрой международных отношений и внешней политики Анастасии Хмель в Университете Кадис (Испания), где она проходила курсы повышения квалификации, практику преподавания и слушала лекции.

Последние программы академических обменов показывают, что знание английского является базовым, но владение другими языками — испанским, итальянским или польским — открывает большие возможности, ведь европейские вузы очень уважают свою историю и язык.

По обмену в ЧНУ приезжают преподаватели из разных стран мира. За годы существования университет посетило более 100 преподавателей из Австралии, Великобритании, Китая, Испании, Италии, Литвы, Германии, Норвегии, Южной Кореи, Польши, России, Румынии, США, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.

За последние несколько лет университет реализовал уже немало грантовых проектов, которые не только способствуют развитию научного сообщества, но и привлекают средства в вуз. Преимущественно это проекты по направлениям водной безопасности, экологии, зеленой экономики, европейской интеграции, демократии, гражданского общества и т.п.

Так, в этом году закончился трехлетний грантовый проект, посвященный практикам водной безопасности — «Лучшие Европейские практики по водной безопасности для достижения целей устойчивого развития». Этот проект занял первое место в рейтинге среди украинских и 14 место среди 122 иностранных проектов-победителей. А этим летом начался Проект Вышеградского фонда 2021 по вопросам изменения климата и устойчивого развития. Вместе с университетами Польши, Словакии, Чехии и Венгрии ЧНУ имени Петра Могилы и реализует проект.

В рамках грантового проекта Жана Моне Модуль «Управление в ЕС и политика европейской интеграции» студенты-магистранты Института государственного управления Могилянки получили возможность изучать новые дисциплины, а их магистерские работы будут рецензировать исследователи из университетов Украины, Польши и Украинской ассоциации европейских студий.

Кроме реализации грантов, университет уже выполнил значительное количество проектов при поддержке посольств Германии, Норвегии, Польши, США, Франции, Швейцарии, в том числе это проведение летних школ, международных научных конференций, создание ресурсных центров европейских языков и т.п.

Международная деятельность позволяет расширить кругозор, получить новые знания и применить их на практике. А также дает возможность ученым объединять свои наработки и усилия для достижения лучших результатов.

Международная деятельность Могилянки высоко оценена в международном рейтинге U-Multirank. По состоянию на 2021 ЧНУ имени Петра Могилы занимает 17 место U-Multirank из 79 вузов Украины. Кроме общего уровня преподавания и обучения, при создании рейтинга учитывают исследования и международную ориентацию вуза.

Ранее сообщалось, что юридический факультет николаевской Могилянки занял 16 место в рейтинге 59 ведущих юридических школ Украины.