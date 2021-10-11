В Китае ученые сообщили о том, что за последний год в мире увеличилась популяция панд.

Об этом сообщает Корреспондент.

Сообщается, что в результате настоящего бэби-бума среди панд в специальных центрах и зоопарках разных стран сейчас живет уже почти семьсот особей этих животных.

Относительно количества животных в дикой природе, ученые называют лишь приблизительные цифры — около двух тысяч особей.

Напомним, летом власти Китая заявили, что гигантские панды больше не находятся под угрозой исчезновения, однако эти животные все еще остаются уязвимыми.