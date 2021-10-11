Показатель заболеваний на онкологические болезни среди жителей сел Галициновской громады на 19,3% ниже общего уровня заболеваемости по Витовскому району и на 11% ниже, чем в среднем по Николаевской области.

Об этом со ссылкой на соответствующие документы заявила финансовый директор Николаевского глиноземного завода Галина Кравченко в интервью изданию «Новости-N», отвечая на вопрос о влиянии шламовых полей на здоровье.

— Если говорить, что шлам пылит, то логично предполагать, что основным онкологическим заболеванием были бы заболевания дыхательных путей. Так вот, последний случай заболевания раком легких в соседних с НГЗ селах был зафиксирован 6 лет назад, – пояснила Галина Кравченко.

По словам финдиректора завода, согласно данным, которые были официально запрошены в Николаевском областном онкодиспансере по Галициновской ОТГ, последний случай заболевания раком легких в соседних с НГЗ селах был зафиксирован 6 лет назад. А смертность от онкологических заболеваний в прошлом году в соседних селах снизилась на 26,7% по сравнению с предыдущим годом. В Лиманах – на 19%, в Лупарево в 2020 году вообще не было умерших от онкозаболеваний. На сегодня на учете в онкодиспансере стоит 1531 житель Витовского района. Из них только 17,6% – это жители ближайших к НГЗ сел.

— Наибольшее количество людей с онкозаболеваниями проживают в Мешково-Погорелово, Пересадовке, Шевченково и Воскресенске – эта тенденция сохраняется из года в год. Трудно предположить, что жители этих сел страдают от пыления шламовых полей больше, чем наши соседи. Цифры беспристрастны. А все остальное – не более, чем спекуляция, – считает Галина Кравченко.

Также Галина Кравченко отметила, что на самом заводе за последние более чем 10 лет не было зафиксировано ни одного случая профессиональных заболеваний – бронхолегочных, которые считаются таковыми для этого вида деятельности, а у всех работников каждый год обязательный медосмотр.

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