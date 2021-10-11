Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ рекомендовала людям с ослабленным иммунитетом получить третью дозу COVID-вакцин.

Об этом сообщает The Straits Times, передает Корреспондент.

— SAGE рекомендовала лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом предложить дополнительную дозу любой из вакцин от COVID-19, включенных в список для экстренного применения. Эти лица реже реагируют адекватно на вакцинацию после стандартной серии первичных вакцин и имеют высокий риск тяжелого течения болезни COVID-19, — сказано в сообщении.

Также людям старше 60 лет, полностью привитым вакцинами Sinovac и Sinopharm, следует предложить дополнительную третью дозу этих же препаратов.

Напомним, власти Великобритании рекомендовали участникам испытаний американской вакцины от коронавируса Novavax сделать еще две прививки препаратом Pfizer. Это позволит им выезжать за границу.