Доктор философии из Вроцлава Ева Хвалко прошла 2,5 тысячи Карпатских гор в трехмесячный период.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Путешественница рассказала, что многое видела в походе. К примеру, однажды пережила встречу с медведем, часто бегала от пастушьих собак и переходила вброд через грязную и холодную реку.

— Я посвящаю эту поездку польским женщинам, которые устали только готовить и убирать. Я показала, что можно осуществить свою мечту, — убеждена Ева Хвалко.

Женщина добавила, что несмотря на длинный путь, героиней себя не чувствует.

— На самом деле, я постепенно понимаю, что не только воплотилf свою мечту в жизнь и вышла далеко за рамки комфорта, но и сделала что-то действительно великое и уникальное. Я три года готовила экспедицию по пунктам. Я много раз проходила ее в своем воображении. Когда я наконец встала на старт и прошла свои первые километры, а затем следующие и следующие, я подумала: «Невозможно, чтобы я здесь и наконец делаю это, что это великое приключение начинается сейчас», — вспоминает рекордсменка.

Сообщается, что Ева стала второй женщиной, которая в одиночку справилась с таким тяжелым и длинным маршрутом.

Напомним, украинская альпинистка Ирина Галай покорила одну из самых опасных вершин мира — гору К2.