На саммите Украина-ЕС президент Владимир Зеленский заговорил о планах на энергосбережение, которые он хочет ввести на уровне всей страны.

Об этом говорится на президентском портале.

Зеленский назвал сумму, необходимую на реализацию «Большего энергосбережения», речь идет о 300 миллиардах гривен.

— У нас есть большая программа по энергосбережению. Это касается не только утепления каждого дома. На эту программу Украины сегодня нужно около 300 млрд гривен — по энергосбережению, замены сетей по всей нашей стране. Мы видим, что эту программу можем ввести. Мы точно ее введем. При поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны стран ЕС это будет быстрее. Но в любом случае мы это уже будем начинать делать в следующем году — мы не можем ждать, когда нам угрожает сосед отключением или уменьшением объема газа. Мы должны быть действительно энергонезависимыми, — наметил сроки Владимир Зеленский.

По словам главы государства, новую инициативу он обсудит с Евросоюзом, чтобы получить конструктивную критику и независимую оценку.

— Мы прорабатываем все эти сценарии. Главное — это энергонезависимость, которая важна для Украины так же, как и для ЕС. Это разумная инвестиция — инвестировать в возобновляемую энергетику, неископаемые энергоносители и иметь возможность лучшей инвестиционной стратегии в энергоэффективность, потому что когда вы достигаете энергоэффективности, вы не тратите впустую энергию, вы оптимизируете энергопотребление и энергоснабжение, — прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула ван дер Ляйден.

Как сообщалось, Венгрия заключила новый газовый контракт с Россией — в обход Украины.