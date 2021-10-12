В Витовском районе Николаевской области за период с 2011 по 2019 года на 38,6% увеличилась смертность населения от злокачественных новообразований.

Об этом заявили в общественной организации «Стоп шлам», ссылаясь на данные Николаевского областного центра онкологии.

«В Витовском районе Николаевской области, где находятся хранилища токсичных отходов Николаевского глиноземного завода (красный шлам), за 2011-2020 годы смертность населения от онкологических заболеваний выросла на 38,6%. Николаевский глиноземный завод, не пора ли покаяться?», - говорится в публикации общественной организации в Facebook.

Общественные активисты ссылаются на статистическую информацию Николаевского областного центра онкологии относительно показателей заболеваемости и смертности населения на злокачественные новообразования за 2011 — 2020 года, предоставленную в ответе на информационный запрос «Стоп шлам».

Отмечается, что до 2014 года население как Жовтневого, так и Корабельного района Николаева обслуживала Жовтневая центральная районная больница (сейчас это 5-я городская больница Николаева, - прим.), а показатели заболеваемости и смертности населения по причине онкологических заболеваний в областном реестре были объединенными, а с 2014 года отчетность регистрировалась отдельно по Витовскому району области и Корабельному району Николаева.

Что касается данных за 2020 год, то в связи с пандемией коронавируса и введенных из-за нее карантинных ограничений, то часть врачей, отвечающих за сверку онкологической статистической информации учреждений здравоохранения области, в том числе и больницы №5 Николаева и ЦПМСП Витовского района, вовремя не смогли провести сверку в городских и районных ЗАГСах или областном управлении статистики и не получили достоверные данные о количестве больных граждан, проживающих в Витовском районе, и умерли по причине злокачественных новообразований, а также не предоставили объективную информацию об умерших и не провели сверку в областном популяционной реестре областного центра онкологии по итогам 2020 года и 9 месяцев 2021 года. А потому предоставленные областным центром онкологии данные за 2020 год являются неполными и недостоверными.

Согласно предоставленным данным, заболеваемость на рак населения Витовского района за период с 2011 по 2020 год уменьшилась на 7,9%, в целом по Николаевской области - уменьшилась на 24,9%. При этом, за 2011 - 2019 года на 38,6% в Витовского районе увеличилась смертность от злокачественных новообразований. По Николаевской области уменьшение смертности составляет 30%.

Смертность от онкозаболеваний ротовой полости за это период увеличилась. на 259% по Витовскому району, при том, что в целом по области наблюдается уменьшение смертности на 36,1%, а по Украине на 10,5%.Смертность от онкозаболеваний глотки в Витовском районе увеличилась на 312,1%, в Николаевской области осталась неизменной, а по Украине увеличилась на 14,3%.Смертность от онкозаболеваний ободочной кишки по Витовскому району увеличилась на 72,4% при уменьшении на 21% и на 14,1% показателей в целом по Николаевской области и по Украине соответственно. На 57,2% увеличилась смертность жителей Витовского района от рака трахеи, бронхов и легких, хотя в Николаевской области эти показатели уменьшились на 41,2%, а по Украине - на 24,4%.

Напомним, ранее на НГЗ назвали фейком информацию о росте онкозаболеваемости возле завода.