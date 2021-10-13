Во Франции опубликовали список фруктов и овощей, которые с 1 января 2022 года должны продавать без пластиковой упаковки.

Об этом сообщает RFI.

Продавцы продуктов выступают против этого запрета, говоря, что пакеты для пищевых продуктов составляют небольшой процент от всех пластиковых упаковок во Франции. Кроме того, клиенты не хотят, чтобы приобретенных ими товаров касались другие покупатели.

Запрет пластиковых пакетов является частью многолетней стратегии, принятой в стране в 2020 году с целью постепенного отказа от использования пластика. В прошлом году во Франции запретили использовать посуду и столовые приборы из пластика.

Напомним, в мае 2019 года Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.