В коллекции музее Квинсленда случайно обнаружили редкого хищного моллюска. Коллекцию ракушек на протяжении 50 лет собирала жительница города Брисбен, а затем передала ее музею.

При фотографировании более 200 тысяч объектов коллекции и нашелся новый плотоядный моллюск, сообщает «Популярная механика».

Существо называется Amoria thorae, оно относится к семейству плотоядных морских улиток Volutidae и представляет собой новый тип моллюска. Этот вид встречается настолько редко, что ученые до этого видели его только на картинках в книгах.

Раковина у Amoria thorae намного меньше, чем у других спиралевидных плотоядных моллюсков. У нее кремовый цвет с более темными линиями, которые образуют волнообразный узор, идущий сверху вниз.

— Я видел иллюстрации раковины этой морской улитки в книге, но официально она никогда не описывалась. Представьте мой восторг, когда, фотографируя эту новую коллекцию, я обнаружил не один, а целых два экземпляра этого потенциально нового вида! — заявил куратор музея Квинсленда.

Хищные моллюски обитают по всему побережью Австралии. Некоторые из них встречаются в прибрежных водах южной Индонезии. Питаются эти моллюски в основном другими моллюсками и иглокожими.

Напомним, в результате нового исследования, международная группа специалистов обнаружила в головном мозге человека ранее неизвестный способ обмена данными между клетками.